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Тест: Насколько хорошо вы знаете Стивена Хокинга

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  • 14 марта 2019, 09:03
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Ровно год назад, 14 марта 2018 года, умер легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг. Ученый прожил долгую и интересную жизнь. Тяжелое заболевание, которое впоследствии привело к потере речи и параличу, не помешало ему стать одним из самых выдающихся ученых современности.

«Ридус» предлагает вспомнить самые яркие факты из биографии ученого и проверить, насколько хорошо вы знаете Стивена Хокинга.

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