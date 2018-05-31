Тест: Насколько хорошо вы знаете Стивена Хокинга

Ровно год назад, 14 марта 2018 года, умер легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг. Ученый прожил долгую и интересную жизнь. Тяжелое заболевание, которое впоследствии привело к потере речи и параличу, не помешало ему стать одним из самых выдающихся ученых современности.

«Ридус» предлагает вспомнить самые яркие факты из биографии ученого и проверить, насколько хорошо вы знаете Стивена Хокинга.