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Насильника 84-летней женщины разыскали по потерянной кепке

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© sledcom.ru

Обвиняемый в изнасиловании пенсионерки был найден сотрудниками уголовного розыска благодаря кепке, оставленной им на месте преступления.

Как сообщает СУ СК РФ по Свердловской области, в сентябре 2018 года в одном из частных домов в Екатеринбурге была изнасилована 84-летняя женщина.

Убегая от пришедших в дом родственников пенсионерки, насильник обронил свою кепку.

«По изъятой с места происшествия кепке была назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза для установления генетического профиля лица, причастного к изнасилованию», — говорится в сообщении ведомства.

В результате эксперты установили, что головной убор принадлежит уроженцу Новгородской области, который был ранее судим за имущественные преступления.

Мужчину обнаружили у его знакомого в Твери, после чего оперуполномоченные уголовного розыска доставили подозреваемого в Екатеринбург.

В ходе расследования выяснилось, что у задержанного также имеется судимость за убийство, совершенное на территории одной из бывших союзных республик. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2018 года, после чего стал вести бродяжнический образ жизни, отмечает СУСК.

Ранее СМИ сообщали о том, что генетическая экспертиза поставила точку в деле об изнасиловании и убийстве 81-летней жительницы Шатуры.

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