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В саратовском колледже на студентку обвалился потолок

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© vk.com

В Саратове полиция совместно с прокуратурой начала проверку в связи с обрушением части потолка в областном колледже искусств.

В аудитории, где находились студенты, неожиданно обвалился участок потолка.

Кусок штукатурки попал на 18-летнюю студентку отделения хорового дирижирования. Девушку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, сообщает местное информационное агентство «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел в понедельник, 11 марта. Директор учреждения рассказала изданию, что происшествие связано с неожиданным потеплением. Хотя, по ее словам, вся крыша очищена, но есть место, которое невозможно очистить от наледи.

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