В саратовском колледже на студентку обвалился потолок
- 13 марта 2019, 14:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Саратове полиция совместно с прокуратурой начала проверку в связи с обрушением части потолка в областном колледже искусств.
В аудитории, где находились студенты, неожиданно обвалился участок потолка.
Кусок штукатурки попал на 18-летнюю студентку отделения хорового дирижирования. Девушку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, сообщает местное информационное агентство «Взгляд-инфо».
Инцидент произошел в понедельник, 11 марта. Директор учреждения рассказала изданию, что происшествие связано с неожиданным потеплением. Хотя, по ее словам, вся крыша очищена, но есть место, которое невозможно очистить от наледи.
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