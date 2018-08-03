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В Москве недовольный покупатель ранил ножом сотрудника супермаркета

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© 77.мвд.рф

В столице полицейские задержали 23-летнего мужчину, ранившего ножом сотрудника супермаркета на Проспекте Мира, сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении.

Как установили прибывшие на место полицейские, между покупателем и работником возник словесный конфликт, перешедший в драку.

В какой-то момент молодой человек нанес сотруднику магазина удар предметом, похожим на нож. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 23-летний приезжий

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», отмечается на сайте столичного главка МВД.

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