В Уфе мать выбросила с 9-го этажа двухлетнего ребенка
- 13 марта 2019, 11:27
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Уфе женщина выбросила из окна 9-го этажа свою двухлетнюю дочь, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Инцидент произошел утром в среду, 13 марта.
После мать девочки попыталась покончить с собой, отмечает РЕН ТВ.
Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, у матери диагностировали серьезную травму позвоночника, сообщает kp.ru.
Упав, женщина была в сознании. Она успела рассказать прибежавшим на помощь, что на чудовищный поступок ее толкнул муж-наркоман, который и ее подсадил на наркотики, сообщает портал UFA1.
Следствие начало проверку по факту падения с 9-го этажа жилого дома двухлетнего ребенка и женщины, сообщается на сайте регионального СК РФ.
Ранее сообщалось, что в Ижевске мать за непослушание свесила ребенка с 14-го этажа.
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