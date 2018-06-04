В Уфе мать выбросила с 9-го этажа двухлетнего ребенка

В Уфе женщина выбросила из окна 9-го этажа свою двухлетнюю дочь, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Инцидент произошел утром в среду, 13 марта.

После мать девочки попыталась покончить с собой, отмечает РЕН ТВ.

Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, у матери диагностировали серьезную травму позвоночника, сообщает kp.ru.

Упав, женщина была в сознании. Она успела рассказать прибежавшим на помощь, что на чудовищный поступок ее толкнул муж-наркоман, который и ее подсадил на наркотики, сообщает портал UFA1.

Следствие начало проверку по факту падения с 9-го этажа жилого дома двухлетнего ребенка и женщины, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мать за непослушание свесила ребенка с 14-го этажа.