22 причудливых отражения, которые открывают портал в другую реальность
- 13 марта 2019, 11:17
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В наше время создать поражающую воображение картинку так же просто, как открыть «Фотошоп». Однако порой необыкновенные изображения получаются случайно, когда в одной точке в одно время сходятся человек с фотоаппаратом и идеальный ракурс и как будто создают магическую картину параллельной вселенной. Собрали для вас 22 снимка, в которых причудливые отражения открыли портал в другую реальность.
1. Обернись, за тобой наблюдают!
2. Целый город в одном бокале
3. Стекло одело парня в сарафан
4. Из-за отражения печи в пекарне кажется, что машина горит
5. Обезьяна носит тот же сарафан, что и девушка
6. Капли стали клетчатыми — магия!
7. Хоп, и невеста целуется с акулой
8. Этот автомобиль наблюдает за вами
9. Это не пожар, это закат отражается в стёклах здания
10. Благодаря отражению дерево снова оделось в листву
11. Завораживающее отражение туннеля в зеркальных солнцезащитных очках
12. Моя собака спит в волшебном месте
13. Кажется, за этими очками есть глаза
14. Одно движение руки — и чёрный автомобиль превращается в красный
15. Кастрюльки тоже умеют улыбаться
16. Кристально чистая вода стала зеркалом
17. Между небом и землёй
18. Отражение гобелена в чашке кофе
19. Из-за отражения кажется, будто изображение здания не загрузилось
20. Бокал превратил мои наушники в рыбку
21. Отражение руля выглядит как планета в небе
22. Лампа отразилась в экране смартфона как 3D
Какое отражение вам понравилось больше всего?
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