22 причудливых отражения, которые открывают портал в другую реальность

В наше время создать поражающую воображение картинку так же просто, как открыть «Фотошоп». Однако порой необыкновенные изображения получаются случайно, когда в одной точке в одно время сходятся человек с фотоаппаратом и идеальный ракурс и как будто создают магическую картину параллельной вселенной. Собрали для вас 22 снимка, в которых причудливые отражения открыли портал в другую реальность.

1. Обернись, за тобой наблюдают!

2. Целый город в одном бокале

3. Стекло одело парня в сарафан

4. Из-за отражения печи в пекарне кажется, что машина горит

5. Обезьяна носит тот же сарафан, что и девушка

6. Капли стали клетчатыми — магия!

7. Хоп, и невеста целуется с акулой

8. Этот автомобиль наблюдает за вами

9. Это не пожар, это закат отражается в стёклах здания

10. Благодаря отражению дерево снова оделось в листву

11. Завораживающее отражение туннеля в зеркальных солнцезащитных очках

12. Моя собака спит в волшебном месте

13. Кажется, за этими очками есть глаза

14. Одно движение руки — и чёрный автомобиль превращается в красный

15. Кастрюльки тоже умеют улыбаться

16. Кристально чистая вода стала зеркалом

17. Между небом и землёй

18. Отражение гобелена в чашке кофе

19. Из-за отражения кажется, будто изображение здания не загрузилось

20. Бокал превратил мои наушники в рыбку

21. Отражение руля выглядит как планета в небе

22. Лампа отразилась в экране смартфона как 3D

Какое отражение вам понравилось больше всего?