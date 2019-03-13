Физрука из Якутии обвинили в 29 изнасилованиях школьницы

Следственные органы СУ СКР по Республике Саха предъявили обвинение учителю физкультуры одной из пригородных школ Якутска в совершении 14 эпизодов насильственных действий сексуального характера и 15 изнасилований в отношении его ученицы.

«Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортивном зале школьного учреждения, в автомашине, в его квартире. Как установили следователи, на момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет», — сообщила пресс-служба СК.

Школьница никому не рассказывала о поведении физрука, но ее родители обнаружили в телефоне девочки переписку с педагогом и обратились в полицию. Мужчина был задержан и помещен под стражу в СИЗО, теперь его ждет суд. Свою вину педагог признать отказался.

Хотя Якутия — огромный регион по площади, проживает там менее миллиона человек. Однако сообщения о преступлениях сексуального характера приходят оттуда с пугающей частотой. В феврале 2019 года за попытку изнасиловать подчиненную к пяти годам колонии общего режима был приговорен бывший заместитель республиканского главы МВД Николай Мамчур. В том же месяце суд приговорил к 20 годам тюремного заключения педофила, который полгода насиловал своих брата и сестру. В ноябре 2018 года на 17 лет в колонию строгого режима отправился бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) — в его уголовном деле были материалы о 87 эпизодах насилия над детьми.