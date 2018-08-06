Единороссы подвергли критике губернатора Севастополя

В севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось встреча партийного актива и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, на которой главу города раскритиковали за недостаточно эффективную работу.

Как сообщает пресс-служба «ЕР», Овсянников представил отчет о работе правительства Севастополя за 2018 год группе однопартийцев, в числе которых были секретарь севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, его заместители Дмитрий Белик (депутат Госдумы от Севастополя) и Екатерина Алтабаева, а также члены регионального политсовета и депутаты от фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании. К работе правительства осталось много вопросов.

«На встрече партийным активом был поднят ряд важных нерешенных проблем, которые носят острый социальный характер в Севастополе. Отказы в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов, построенными различными ЖСК, а это по меньшей мере более 500 семей, вопросы ценообразования на товары первой необходимости. Кроме того, есть ряд острых вопросов в сфере здравоохранения, в том числе отсутствие онкоцентра, который жизненно необходим городу, неопределенные сроки строительства инфекционной больницы, дефицит кадров», — заявил Саблин по итогам встречи.

Также Дмитрию Овсянникову поставили на вид проблему отъема Департаментом имущественных земельных отношений земельных участков у людей по формальным основаниям, вопрос о продлении переходного периода для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, а также сложности с вывозом твердых бытовых отходов, строительством очистных сооружений, исполнением федеральной целевой программы и нацпроектов.

Губернатору Севастополя напомнили, что жителей города волнует, на что расходуются средства от оплаченных автовладельцами штрафов и будет ли разрешено владельцам маломерных судов пришвартовываться в Артиллерийской бухте вдоль набережной в центре города. Последнее крайне важно в для занятых в сфере туризма севастопольцев, поскольку начало курортного сезона уже не за горами.

Со своей стороны, Овсянников пообещал работать на благо города и его жителей в тесном взаимодействии с партийным активом и представить план по решению каждой из озвученных проблем.

Напомним, в конце прошлого года выяснилось, что глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вошли в группу аутсайдеров, чей рейтинг буквально обрушился за последние шесть месяцев.

Ранее «Ридус» рассказывал о проверке хозяйственной деятельности «Севастопольского морского порта» главным контрольным управлением Севастополя, которое выяснило, что команда губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова распродавала имущество «Севморпорта» по одному рублю.