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Москвичка ослепла на один глаз после укола косметолога

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© instagram.com

Москвичка полностью ослепла на один глаз после инъекции гиалурона в одной из столичных клиник, сообщает «360». Врачи считают, что это уже необратимо.

По словам девушки, косметолог не предупредила ее о возможных побочных действиях препарата.

Потерпевшая рассказала телеканалу, что перед процедурой не заключала никаких договоров, а позже выяснила, что сделавшая ей инъекцию специалист работала в клинике неофициально.

Когда косметолог ввела препарат, я почувствовала «тяжелую» боль, будто мне на нос сильно давят. И при этой боли у меня резко как будто отключился глаз. А во втором глазу будто все волнами пошло, — приводит слова девушки телеканал.

Девушка сообщила о боли специалисту, но та отметила, что ей просто плохо и попросила потерпеть.

Однако после отдыха с закрытыми глазами зрение все равно не вернулось, и в клинику пришлось вызвать скорую помощь.

Этим глазом я не буду больше видеть никогда — медики говорят, что там мертвый «белый» нерв, — с горечью рассказала девушка.
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