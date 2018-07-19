Невеста в свадебном платье пришла на могилу жениха

В городе Чаттануга в американском штате Теннеси 22-летняя студентка Сара Балух вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, пришла в подвенечном платье на могилу жениха, пишет газета Times Free Press.

Их бракосочетание должно было состояться в прошедшую субботу, 9 марта.

Однако ее 24-летнего жениха Мохаммеда Шарифи за две недели до намеченного торжества застрелили на парковке, куда он пришел, чтобы продать свою игровую систему. Покупателя молодой человек нашел через соцсети. 20-летний Д’Маркус Уайт был обвинен в убийстве.

Невеста сразу же прибыла в больницу, как узнала о произошедшем. Через несколько минут к ней подошла медсестра и сказала, что ее жених умер.

Когда подошел день, на который была запланировано их бракосочетание, девушка надела свадебное платье и отправилась на могилу Моххамеда.



На кладбище члены семьи по очереди утешали ее, читая молитвы. Под конец мать Сары накинула на голову дочери траурную вуаль, заменив ее белую фату, отмечает издание.

«Мы были так счастливы», — сказала девушка перед самым уходом с кладбища. «Я хочу быть с ним. Почему я должна ждать?»