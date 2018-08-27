Школьник с матерью подали друг на друга заявления в полицию
- 12 марта 2019, 18:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице старшеклассник написал заявление в полицию, обвинив свою мать в избиении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, женщина в свою очередь подала встречное заявление.
Как рассказал собеседник агентства, ученик 11 класса попросил принять меры к матери, которая, по его словам, во время ссоры несколько раз ударила его по лицу.
Источник добавил, что у подростка зафиксированы ушиб на голове, а также множественные ссадины на руках и ногах.
Мать юноши утверждает, что это он ее избил, отметил собеседник агентства.
Полиция в настоящее время проводит проверку по данному факту.
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