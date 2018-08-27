Школьник с матерью подали друг на друга заявления в полицию

В столице старшеклассник написал заявление в полицию, обвинив свою мать в избиении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина в свою очередь подала встречное заявление.

Как рассказал собеседник агентства, ученик 11 класса попросил принять меры к матери, которая, по его словам, во время ссоры несколько раз ударила его по лицу.

Источник добавил, что у подростка зафиксированы ушиб на голове, а также множественные ссадины на руках и ногах.

Мать юноши утверждает, что это он ее избил, отметил собеседник агентства.

Полиция в настоящее время проводит проверку по данному факту.