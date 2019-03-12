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ФСБ задержало десять рыбаков, ловивших рыбу с набережной в Ялте

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© пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Десятерых браконьеров, ловивших сетями рыбу на набережной в Ялте, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым вместе с военнослужащими войск Национальной гвардии.

© пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Один из рыбаков попытался скрыться и прыгнул в воду, однако пограничники оперативно задержали мужчину, он был доставлен в медицинское учреждение, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

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