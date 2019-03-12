ФСБ задержало десять рыбаков, ловивших рыбу с набережной в Ялте
- 12 марта 2019, 17:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Десятерых браконьеров, ловивших сетями рыбу на набережной в Ялте, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым вместе с военнослужащими войск Национальной гвардии.
Один из рыбаков попытался скрыться и прыгнул в воду, однако пограничники оперативно задержали мужчину, он был доставлен в медицинское учреждение, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.
Всех задержанных привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».
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