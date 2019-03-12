ФСБ задержало десять рыбаков, ловивших рыбу с набережной в Ялте

Десятерых браконьеров, ловивших сетями рыбу на набережной в Ялте, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым вместе с военнослужащими войск Национальной гвардии.

Один из рыбаков попытался скрыться и прыгнул в воду, однако пограничники оперативно задержали мужчину, он был доставлен в медицинское учреждение, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления.



Всех задержанных привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».