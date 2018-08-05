СМИ: за убийство следователя Шишкиной заплатили миллион рублей

Арестованные за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной получили от заказчика миллион рублей, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Заказчиком, как рассказал журналистам источник, знакомый с деталями расследования, мог быть владелец одного из интернет-магазинов.

Заказ на убийство следователя 17-летний петербургский школьник А. Г. получил в сентябре 2018 года на одной из площадок в так называемой скрытой сети — даркнете, где оставил объявление о поиске разовой работы.

Следствие предполагает, что А. Г. оставил себе за посредничество 400 тысяч рублей, а 600 тысяч отдал исполнителю — своему соседу, 19-летнему первокурснику Абдулазизу Абдулазизову.

Подозреваемый в убийстве приехал в Москву, в одном из городов на востоке Подмосковья забрал пистолет в «закладке», а в гостиничном номере в Красногорске — патроны, рассказал собеседник издания.

Как сообщалось ранее, 8 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова до 7 мая. Также был арестован 17-летний подросток, проходящий по этому уголовному делу.

Днем ранее в Санкт-Петербурге полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали предполагаемых исполнителя и посредника убийства следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной.

Напомним, следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита в Подмосковье 10 октября 2018 года. Перед покушением в ее адрес неоднократно поступали анонимные угрозы. Кроме того, неизвестные сожгли ее личный автомобиль.



По некоторым данным, давление на сотрудника правоохранительных органов было связано с ее профессиональной деятельностью. Евгения Шишкина занималась расследованием уголовного дела о краже бонусных миль у участников программы лояльности ПАО «Аэрофлот».