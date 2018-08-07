Под Воронежем ФСБ задержала подполковника полиции
- 11 марта 2019, 21:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Новая Усмань Воронежской области сотрудники управления ФСБ провели обыски в отделе ОМВД, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
В связи с неправомерными действиями сотрудников районного отдела полиции возбуждено дело о превышении полномочий, сообщает «Интерфакс».
Бойцы спецназа заблокировали отдел МВД и запретили полицейским пользоваться сотовой связью, сообщает телеканал «360».
Как стало известно РИА «Воронеж», дело возбуждено в отношении руководителя отдела подполковника Анатолия Уварова. Однако в чем конкретно его подозревают, пока не сообщается.
Источники издания «Блокпост — Воронеж» отметили, что подполковника задержали на рабочем месте.
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