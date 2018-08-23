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Армия Украины получила от США 400 образцов вооружения

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Украинские воинские части в рамках предоставления материально-технической помощи от США получили около 400 единиц образцов вооружения и техники, а также более 9,5 тысяч других приборов и техники, заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов.

Кроме того, по его словам, украинские подразделения, участвующие в операции Объединенных сил в Донбассе, укомплектованы вооружением и техникой почти на 100%.

По государственному оборонному заказу в воинские части Украины было поставлено более 4 тысяч единиц основных образцов вооружения и военной техники, а также свыше 1 миллиона единиц других приборов и средств поражения.

Все это вооружение было получено и поставлено в течение 2014−2018 годов, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о допуске в 2019 году иностранных войск на территорию страны.

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