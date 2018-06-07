В Петербурге задержали пенсионера с оружием, стилизованным под авторучки

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали в Петербурге 75-летнего мужчину за хранение оружия, стилизованного под авторучки, а также переделанных под боевое оружие сигнальных ракетниц.

Пенсионера задержали 6 марта на выходе из почтового отделения, где он получал посылку. Стражи порядка обнаружили в ней 50 патронов и четыре единицы огнестрельного оружия, стилизованные под авторучки.

Кроме того, при личном досмотре у мужчины изъяли еще 25 патронов для нарезного огнестрельного оружия.

Когда же оперативники провели обыск дома у пожилого человека, то обнаружили и изъяли «револьвер, три сигнальных пистолета с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами и несколько десятков патронов различного калибра», сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Несколько дней назад в Москве задержали 67-летнюю женщину, у которой были найдены браунинг и патроны к нему.