NASA просит любителей астрономии спасти космическую миссию

Специалисты NASA опубликовали на сайте интересное предложение для тех, кто интересуется астрономией и хочет внести свой вклад в изучение космоса.

Сотрудники агентства предлагают всем желающим изучить карту поверхности астероида Бенну, и отметить все камни, имеющиеся на поверхности объекта. Эта информация поможет ученым выбрать наиболее подходящую точку для проведения операции по сбору образцов грунта с астероида.

Как только космический зонд OSIRIS-REx отправит полный снимок поверхности астероида, у астрономов будет всего шесть недель, чтобы определиться с местом, откуда аппарат произведет забор грунта.

Несмотря на большой штат сотрудников, ученые опасаются, что не смогут уложиться в срок и детально изучить всю карту.

Нужно нанести на карту каждый валун, каждый маленький камень, который есть на поверхности астероида. Это очень сложная задача. Надеемся, что наши читатели и просто любители астрономии нам в этом помогут, — заявили руководители проекта.

Ученые пояснили, что крайне важно знать о каждой неровности Бенну, чтобы в процессе миссии по сбору грунта не возникло никаких проблем и поломок аппарата. Предыдущие исследования показали, что поверхность астероида действительно очень неровная, поэтому риск неудачи достаточно высокий.

Если специалисты будут знать точное расположение камней, это поможет выбрать оптимальное место для посадки аппарата.

Сотрудники NASA предлагают помочь миссии всем миром. В конце апреля астрономы опубликуют полную карту астероида Бенну и за 6 недель любой желающий сможет отметить на интерактивной карте все объекты на поверхности.

Если все пойдет по плану, то операция по забору грунта пройдет летом 2020 года. Космический аппарат, оснащенный рукой-манипулятором и буром соберет пробу грунта и отправит ее на Землю.

Напомним, что астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте. Название для астероида было предложено 9-летним мальчиком во время конкурса среди школьников.



Астероид относится к группе Аполлонов — объектов, которые могут столкнуться с Землей. Но вероятность столкновения Бенну с Землей крайне мала.