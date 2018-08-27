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Скрытая камера подловила птиц в неожиданных позах

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  • 11 марта 2019, 17:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Лиза Мурна (Lisa Mourna) не так давно переехала из Германии в американский штат Мичиган и заинтересовалась местными птицами. Девушка, известная в соцсетях под именем Ostdrossel, купила кормушку Bird Photo Booth со встроенной камерой и стала делать удивительные фотографии и видео птиц, которые прилетают полакомиться кормом. В объектив фотоаппарата в разное время попадали хохлатая синица, щегол, поползень, гракл, колибри, красный кардинал и множество других красивых птичек, многие из которых весьма забавно выглядят на снимках.

А вы интересуетесь птицами?

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