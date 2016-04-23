Самолет вернулся в аэропорт из-за пассажирки, забывшей грудного ребенка
- 11 марта 2019, 16:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Экипаж самолета авиакомпании Saudi Arabian Airlines принял решение о возвращении после взлета в аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии.
Выяснилось, что одна из пассажирок вспомнила о забытом в здании терминала грудном ребенке, сообщает саудовский новостной портал Akhbaar24.
Во время переговоров между командиром авиалайнера и диспетчером летчик в ответ на просьбу повторить причину возвращения раздраженно произнес, что одна из пассажирок забыла ребенка в аэропорту и отказывается продолжать полет, отмечает газета «Известия».
Неизвестно, была ли пассажирка каким-либо образом наказана за свою рассеянность.
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