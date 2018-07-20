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22 человека, которые делают фотографии круче профессионалов

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  • 11 марта 2019, 16:16
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Делая фотографию, мы фиксируем не только момент, но и ощущения, которые его сопровождают. Необычная перспектива, удивительный ракурс и игры с предметами могут сделать банальный снимок действительно уникальным. Собрали для вас удивительные изображения от креативных людей, которые вдохновят вас посмотреть на мир другими глазами и сделать собственные потрясающие снимки.

1. «Физика — это весело!»

2. «Собрал облака в бутылку»

3. «Только держитесь!»

4. «Пизанская башня стала мороженым»

5. «Забрать солнце с собой»

6. «Баланс во всём»

7. «Жажда — всё»

8. «Сёрфинг с другом»

9. «Я раскрашивал небо как мог»

10. «Свети везде!»

11. «Какая роскошная борода! Хотя погодите…»

12. «Лёгкое дуновение»

13. «Игры со светом»

14. «Листья жёлтые по городу кружатся»

15. «Как сделать солнышко, если вас только трое»

16. «Здравствуйте, есть минутка поговорить о вечном?»

17. «Лети!»

18. «Смотри, куда идёшь»

19. «Между небом и землёй»

20. «Съесть радугу»

21. «Дай кулачок»

22. «Когда друзья — лучшие фотографы»

Какая фотография впечатлила вас больше всего? Какой снимок вы готовы повторить?

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