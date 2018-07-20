Глава МИД Австрии Карин Кнайсль покурила с Лавровым

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дала большое интервью российским СМИ, в котором рассказала о своем отношении к Владимиру Путину, Сергею Лаврову и России.

«Владимир Путин приехал на мою свадьбу как частное лицо. Но резонанс в СМИ был соответствующим. Когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик. Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник», — заявила Кнайсль газете «Коммерсант».

Карин Кнайсль ответила на вопрос о судьбе свадебного автомобиля Volkswagen Beetle, на котором Путин оставил автограф. Выяснилось, что в Австрии проводился благотворительный аукцион «Свет в темноте», на котором машина была продана, а все деньги от продажи пошли на лечение больных детей.



Глава МИД Австрии оказалась в хороших отношениях и со своим коллегой Сергеем Лавровым: «Даже скажу, что после совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету. Не знаю, правда ли, но в службе протокола мне сказали, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил с ним вместе. И тут в Вене мы выкурили пару сигарет — такое тоже связывает. Я редко курю, только в особенные моменты и когда я чувствуют себя легко и комфортно».

Также Кнайсль призналась в любви к творчеству писателя Михаила Булгакова, особо отметив «Мастера и Маргариту» и «Собачье сердце». «Его можно перечитывать снова и снова», — сказала она. Министр добавила, что мечтает когда-нибудь проехать по Транссибирской магистрали и «увидеть страну вне больших городов».

Кроме того, Карин Кнайсль сообщила, что ждет от предстоящего визита в Россию запуска нового двустороннего формата сотрудничества между Москвой и Веной, который получил название «Сочинский диалог». «Россию и Австрию связывают тесные связи на многих уровнях, в том числе в культуре и бизнесе. Мы хотим придать импульс уже существующим связям», — заключила она.

Напомним, за последний год российско-австрийские отношения пережили два громких события. В августе 2018 года президент Владимир Путин стал гостем свадьбы Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера в коммуне Гамлиц, причем российский лидер станцевал с невестой. Это событие бурно обсуждалось в отечественной и зарубежной прессе, а оппоненты министра в Австрии даже потребовали ее отставки. Сама Кнайсль отметила, что это стало для нее приятной неожиданностью, хотя ее не связывали «длительные дружеские отношения» с Путиным.

В ноябре того же года между Москвой и Веной разразился шпионский скандал. В Австрии по подозрению в работе на российскую разведку задержали отставного полковника вооруженных сил стран. В связи с этим Карин Кнайсль отменила запланированную поездку в Россию, а австрийского посла в Москве Йоханнеса Айгнера вызвали «на ковер» в МИД РФ.