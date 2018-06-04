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Биатлонист Гараничев лишил себя медали, пробежав лишний штрафной круг

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AP/TASS

На чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде, российский биатлонист Евгений Гараничев проявил невнимательность, пробежав лишний штрафной круг в гонке преследования.

Допустив один промах на четвертом огневом рубеже, 31-летний россиянин пробежал два штрафных круга. В итоге спортсмен занял 9-е место, хотя мог претендовать на бронзовую медаль. Победу в гонке одержал украинец Дмитрий Пидручный.

Представители сборной России по биатлону сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста.

При этом главный тренер российской команды Анатолий Хованцев назвал произошедшее цирком.

Гараничев уже не впервые попадает впросак на соревнованиях. На проходившем в феврале этапе Кубка мира в США биатлонист опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.

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