Биатлонист Гараничев лишил себя медали, пробежав лишний штрафной круг
- 10 марта 2019, 21:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде, российский биатлонист Евгений Гараничев проявил невнимательность, пробежав лишний штрафной круг в гонке преследования.
Допустив один промах на четвертом огневом рубеже, 31-летний россиянин пробежал два штрафных круга. В итоге спортсмен занял 9-е место, хотя мог претендовать на бронзовую медаль. Победу в гонке одержал украинец Дмитрий Пидручный.
Представители сборной России по биатлону сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста.
При этом главный тренер российской команды Анатолий Хованцев назвал произошедшее цирком.
Гараничев уже не впервые попадает впросак на соревнованиях. На проходившем в феврале этапе Кубка мира в США биатлонист опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.
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