Пациент пражской клиники застрелил своего соседа по палате

В клинике «На Виноградах» в Праге скончался пациент, которого тяжело ранил из пистолета сосед по больничной палате, сообщил представитель чешской полиции Ян Данек.

Он также уточнил, что в результате стрельбы ранения получил еще один находившийся в палате пациент.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в отделении гематологии пражской больницы. В соседей по палате стал стрелять 74-летний онкологический больной, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Обезоружить его удалось дежурным медсестрам, прибежавшим на выстрелы. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех выразил им благодарность за проявленное мужество.