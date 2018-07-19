Пациент пражской клиники застрелил своего соседа по палате
- 10 марта 2019, 21:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В клинике «На Виноградах» в Праге скончался пациент, которого тяжело ранил из пистолета сосед по больничной палате, сообщил представитель чешской полиции Ян Данек.
Он также уточнил, что в результате стрельбы ранения получил еще один находившийся в палате пациент.
Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в отделении гематологии пражской больницы. В соседей по палате стал стрелять 74-летний онкологический больной, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Обезоружить его удалось дежурным медсестрам, прибежавшим на выстрелы. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех выразил им благодарность за проявленное мужество.
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