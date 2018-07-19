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Пациент пражской клиники застрелил своего соседа по палате

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© pixabay.com

В клинике «На Виноградах» в Праге скончался пациент, которого тяжело ранил из пистолета сосед по больничной палате, сообщил представитель чешской полиции Ян Данек.

Он также уточнил, что в результате стрельбы ранения получил еще один находившийся в палате пациент.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в отделении гематологии пражской больницы. В соседей по палате стал стрелять 74-летний онкологический больной, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Обезоружить его удалось дежурным медсестрам, прибежавшим на выстрелы. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех выразил им благодарность за проявленное мужество.

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