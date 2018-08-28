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Найдены детали от древней ладьи фараона Тутанхамона

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  • 09 марта 2019, 11:40
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Хранители Луксорского музея в Египте обнаружили недостающие детали миниатюрной модели лодки Тутанхамона, которые считались утерянными с 1973 года. Детали нашли в музейных архивах.

Это самое удивительное открытие за всю мою карьеру. Невероятно, что спустя столько лет все еще есть возможность раскрыть новые секреты, связанные с «золотым фараоном» Тутанхамоном, — рассказал сотрудник музея, археолог Мохаммед Атва.

Ученые рассказали, что модель ладьи нашли в гробнице фараона в 1922 году. Древние египтяне трепетно относились к погребальному инвентарю и всегда складывали в могилу вещи, которые могут пригодится умершему в загробном мире.

Найденный артефакт передали в Луксорский музей, где часть деталей со временем потерялась. Но недавно ученым повезло, и они нашли коробку, в которой все это время лежали деревянная мачта и другие элементы миниатюрной модели лодки.

Напомним, что фараон Тутанхамон правил приблизительно в 1332—1323 годах до н. э. Известно, что он прекратил религиозную реформу своего отца Эхнатона, перенес столицу из Ахетатона обратно в Фивы и принял новое тронное имя — Тутанхамон, угодный Амону.

Первоначально он звался Тутанхатон — угодный Атону, солнечному диску, культ которого придумал его отец — Эхнатон.

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