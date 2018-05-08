Футболистки сборной США обвинили национальную федерацию в дискриминации

Футболистки женской национальной сборной США подали иск в суд Лос-Анджелеса против американской Федерации футбола, сообщает телеканал NBC.

Спортсменки обвиняют организацию в дискриминации, в частности, в отношении того, что касается заработной платы, медицинского обслуживания, условий поездок и объема тренировок.

Как отмечает телеканал, гражданский иск 28 членов сборной был подан в Международный женский день за три месяца до открытия в Париже чемпионата мира среди женских команд, который должен начаться 7 июня.

Журналисты отмечают, что нынешний иск почти целиком повторяет содержание жалобы на дискриминацию, которая была направлена в Комиссию по равным возможностям в 2016 году пятью игроками сборной, включая лидеров команды Карли Ллойд и Алекс Морган.

Чемпионаты мира по футболу среди женских команд проводятся с 1991 года.