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В ДТП в Подмосковье один человек погиб, шестеро получили травмы

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В Подмосковье в результате столкновения двух легковых автомобилей в районе городского округа Ликино-Дулево один человек погиб и шестеро, включая троих детей, получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Ведомстве рассказали агентству, что авария произошла в пятницу в 17:50 на 51-м километре автодороги Москва — Касимов, водитель BMW X4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Пострадавшие были госпитализированы.

В то же время ранее в региональной пресс-службе МЧС агентству сообщили, что в результате этого ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

Ранее в пятницу, 8 марта, ДТП со смертельным исходом произошло на юго-востоке столицы.

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