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В Москве подросток умер после визита к стоматологу

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© pixabay.com

В столице сотрудники Следственного комитета проводят проверку в связи со смертью 16-летнего юноши после лечения в стоматологической клинике.

По данным следствия, подросток «поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждения города, где 7 марта после проведения стоматологических процедур скончался», сообщается на сайте главного управления СК РФ по Москве.

По результатам проверки, направленной на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.

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