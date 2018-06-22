В Москве подросток умер после визита к стоматологу

В столице сотрудники Следственного комитета проводят проверку в связи со смертью 16-летнего юноши после лечения в стоматологической клинике.

По данным следствия, подросток «поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждения города, где 7 марта после проведения стоматологических процедур скончался», сообщается на сайте главного управления СК РФ по Москве.

По результатам проверки, направленной на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.