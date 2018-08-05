«Вам, любимые»: звезды поздравили россиянок

Российские звезды присоединились к акции, проходящей под хештегом #ВамЛюбимые.

Они делятся в соцсетях видео под под названием «Наши женщины могут все».

Вот что могут женщины у Михаила Галустяна:

А вот как поздравил женщин Николай Басков:

К хэштэгу присоединился актер Стас Дужников:

Не остался в стороне от акции Вячеслав Манучаров:

Андрей Рожков тоже поздравил россиянок:

Демис Карибидис тоже поделился своим видео:

А вот что могут женщины у Гарика Харламова: