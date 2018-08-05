«Вам, любимые»: звезды поздравили россиянок
- 08 марта 2019, 17:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Российские звезды присоединились к акции, проходящей под хештегом #ВамЛюбимые.
Они делятся в соцсетях видео под под названием «Наши женщины могут все».
Вот что могут женщины у Михаила Галустяна:
А вот как поздравил женщин Николай Басков:
К хэштэгу присоединился актер Стас Дужников:
Не остался в стороне от акции Вячеслав Манучаров:
Андрей Рожков тоже поздравил россиянок:
Демис Карибидис тоже поделился своим видео:
А вот что могут женщины у Гарика Харламова:
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