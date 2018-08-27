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К маме корреспондента издания «Проект» ворвались неизвестные

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© youtube.com

Заместитель главного редактора издания «Проект» и ведущий программы «Рубиновые звезды» на телеканале «Дождь» Михаил Рубин сообщил на своей странице в Facebook, что в квартиру его родителей ворвались неизвестные люди с камерами и начали кричать: «Вашему сыну не стыдно продавать родину?»

Журналист отметил в своем посте, что «не готов становиться политическим деятелем и привыкать к такого рода вещам».

В комментарии «Ридусу» Рубин пояснил, что эти ворвавшиеся после не ушли, а остались дежурить на лестнице в подъезде.

Сейчас на место прибыла полиция.

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