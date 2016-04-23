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В Москве избили пистолетом потомка Пушкина

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© vk.com

В столице неизвестный избил потомка классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина.

Андрей де Торби заявил в полиции, что на него в Измайловском парке напал мужчина, представившийся сотрудником полиции.

Юноша рассказал, что этот человек несколько раз ударил его по голове пистолетом. При этом, по словам Де Торби, на мужчине не было формы, отмечает паблик Baza.

Молодой человек сообщил порталу Znak.com, что написал заявление в полицию, однако не знает, возбуждено ли уже уголовное дело.

Де Торби также не знает, с какой целью на него напали. «С целью хищения, наверное, либо какой-то псих больной, который представился сотрудником полиции, либо это и был полицейский», — заявил молодой человек изданию.

Как отмечает РЕН ТВ, по данному факту проводится проверка. Инцидент произошел во вторник. 5 марта.

Андрей Де Торби приходится Александру Сергеевиячу Пушкину дальним родственником. Внучка поэта графиня София Меренберг (дочь принца Николая Нассауского и Наталии Пушкиной) вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича Романова, после чего получила для себя и потомства титул графов де Торби от великого герцога Люксембурга Адольфа Нассауского.

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