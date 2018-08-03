Как выглядели детеныши тираннозавров

Ученые из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке рассказали, какими были детеныши тираннозавров. Они оказались совершенно безобидными: размером с индюка, с длинными непропорциональными передними лапками и легким пушком на всем теле.

Последние реконструкции тираннозавров показывают, что перья покрывали хвост и голову хищников и во взрослом возрасте.

Новую реконструкцию тираннозавра представили на выставке в Нью-Йорке. Организаторы рассказали, что большинство динозавров, представленных в музее, были неизвестны науке еще 20 лет назад. Благодаря раскопкам и новому оборудованию археологам удалось узнать много новых данных о тираннозаврах.

Напомним, что предки тираннозавров появились около 167 миллионов лет назад, примерно за 100 миллионов лет до того, как Tyrannosaurus rex стал самым опасным хищником мелового периода.

Авторы новой реконструкции рассказали, как менялись габариты тираннозавра. Если новорожденный динозавр был размером с индейку, то тираннозавр-подросток в высоту достигал от 3,6 до 3,9 метра, а его длина — от 12 до 13 метров с учетом хвоста. Весил такой динозавр от 5500 до 8000 кг.

Новая визуализация помогла увидеть, как развивались передние конечности у динозавров. Оказалось, что у детенышей лапки были непропорционально длинными, а у взрослых особей короткие по сравнению с телом.

Несмотря на казалось бы бесполезные передние конечности, ученые уверены, что тираннозавры пользовались своими лапками. Долгое время считалось, что передние конечности у тираннозавра исключительно рудиментарные и не выполняют никаких функций, но это оказалось не так.

Кости передних конечностей были крепкими, а суставы подвижными, поэтому лапки могли использоваться во время охоты.

В передних лапах тираннозавра находился массивный коракоид (вороновидная кость), благодаря которому динозавр мог не только наносить сильные удары противнику, но и защищаться.



Да, лапы небольшие, но они могли использоваться в бою на близком расстоянии, — уверяют палеонтологи.



