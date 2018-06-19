О чём думают мужчины, покупая косметику на 8 Марта, рассказали в соцсетях

8 Марта — боль мужчин всего мира, они с растерянными глазами бродят по косметическим магазинам, выстаивают огромные очереди в цветочные киоски и в последний момент мечутся по торговым центрам, чтобы купить хоть что-нибудь. По словам блогерши Алины Корж, на женскую косметику мужчины смотрят особым взглядом и на всех этих дорогих баночках и скляночках для них большим буквами написано «Непонятная фигня».

Британским учёным удалось выяснить особенности зрения мужчин накануне 8 Марта. Унылые и что-то ищущие экземпляры были отловлены в парфюмерных отделах и изучены, — написала блогерша на своей страничке в Facebook и в доказательство приложила несколько фотографий.

А вы что подарите своим женщинам на 8 Марта?