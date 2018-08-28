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Чиновников обяжут отчитываться о реализации петиций

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Ведомства и министерства федерального, а также регионального уровней могут обязать предоставлять ежеквартальный отчет о рассмотрении общественных инициатив, набравших более 100 тысяч подписей в свою поддержку на профильном государственном ресурсе.

Проект соответствующего документа на этой неделе опубликовал Федеральный портал нормативных и правовых актов.

Информация о ходе реализации общественной инициативы ежеквартально направляется <...> в адрес уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе, — говорится в представленном законопроекте.

В настоящий момент инициатива проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Напомним, сайт «Российская общественная инициатива» начал работу в 2013 году. С тех пор на рассмотрение министерств и ведомств различных уровней через ресурс поступило около десяти петиций, сообщают «Ведомости».

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