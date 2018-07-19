Подстилка для египетской мумии оказалась покровом с ликом святого

Сотрудники Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ рассказали об удивительной реликвии, которую обнаружили во время разбора старых фондов.

При осмотре ящика, в котором хранилась египетская мумия, ученые заметили необычную ткань, на которой лежали останки. Специалисты достали мумию из фанерного ящика и увидели, что подстилка на самом деле является покровом, на котором золотыми нитями вышит лик святого.

Благодаря архивным условиям ткань отлично сохранилась и специалисты смогли прочитать надпись у нимба: «Преподобный Зосима». Напомним, что схимонах Зосима — основатель большого Соловецкого монастыря.

На ящике, в котором хранилась мумия, тоже оказалась подпись Соловецкого монастыря. Но как египетская мумия попала в материалы монастыря?

Ученые пояснили, что в 1948 году мумию передали в МГУ, когда Центральный Антирелигиозный Музей, в котором хранилось большое количество религиозных артефактов, был расформирован. После отъема церковных ценностей в 30-е годы прошлого столетия вся монастырская утварь, в том числе и мощи святых, хранились в музее.



Туда же поступили и мощи Святого Преподобного Зосимы из Соловецкого монастыря под номером 27581.

Найденная ткань, скорее всего, является покровом раки (гробницы, в которой хранятся мощи святых), и датируется она концом XIX, начала ХХ века. Её инвентарный номер — КП 27578 — всего на три позиции отличается от номера мощей Святого, поэтому можно предположить, что этот покров взят с могилы Соловецкого Зосимы, — пояснила реставратор Наталья Синицына.

Ученые уже успели провести экспертизу, которая подтвердила догадки специалистов. Сотрудники МГУ рассказали, что мощи Зосимы вскрыли в 1925 году и находились в ведении ОГПУ-НКВД, а потом их передали в Антирелигиозный музей, находившийся тогда в Страстном монастыре.

Там они пробыли до 1939 года, а потом мощи перенесли в музей религии и атеизма в Ленинграде. И только в 1990 году мощи были возвращены в Соловецкий монастырь.

О покрове до недавнего времени никто не знал. Также до сих пор непонятно, как в раке оказалась египетская мумия.