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В Госдуме отказались повышать минимальный возраст приобретения оружия

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© Ведомости/ТАСС

Законопроекты, направленные на повышение минимального возраста приобретения оружия, не получат поддержки большинства депутатов Государственной думы. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нижней палате парламента.

После долгих обсуждений пришли к позиции о том, что такое повышение нецелесообразно. Эта мера не приведет к каким-либо серьезным системным последствиям, потому что количество преступлений или происшествий, происходящих с участием людей этого возраста, настолько мизерное, что даже не составляет погрешности, — рассказал один из собеседников агентства.

При этом в ближайшее время стоит ожидать усиления контроля за оборотом оружия. В частности, речь может идти о наделении Росгвардии дополнительными полномочиями по проверке охранных предприятий.

Кроме того, изменения могут коснуться и правового статуса оружия, предназначенного для стрельбы холостыми патронами. 

Могут появиться новации, связанные с так называемым выхолощенным оружием, потому что сегодня его правовой статус до конца не понятен, передает агентство. 

Напомним, широкое обсуждение вопроса о повышении минимального возраста приобретения оружия началось после массового расстрела студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа.

Совершивший нападение 18-летний студент учебного заведения перед этим окончил официальные курсы обучения стрельбе и получил право на использование оружия.

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В Красноярске задержали участников нападения на здание горадминистрации

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Красноярские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на здание местной городской администрации. Их действия квалифицируются в соответствии с уголовными статьями «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение имущества», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя регионального управления МВД Владимира Юрченко.

Были задержаны двое мужчин 25 и 27 лет, оба арестованы. Возбуждены уголовные дела „Умышленное уничтожение имущества“ и „Хулиганство“. Один из них отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу, — подтвердил спикер.

Напомним, нападение на здание красноярской мэрии произошло 3 марта. В этот день в городе находился президент России Владимир Путин. 

Впоследствии видеозапись инцидента оказалась в Сети. На ее кадрах видно, как молодой человек подходит к мэрии, зажигает фитили бутылок с воспламеняющейся смесью, бросает их в сторону здания и спешно убегает. 

Ранее сообщалось, что полиции удалось установить личность одного из преступников.

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