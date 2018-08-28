В Госдуме отказались повышать минимальный возраст приобретения оружия

Законопроекты, направленные на повышение минимального возраста приобретения оружия, не получат поддержки большинства депутатов Государственной думы. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нижней палате парламента.

После долгих обсуждений пришли к позиции о том, что такое повышение нецелесообразно. Эта мера не приведет к каким-либо серьезным системным последствиям, потому что количество преступлений или происшествий, происходящих с участием людей этого возраста, настолько мизерное, что даже не составляет погрешности, — рассказал один из собеседников агентства.

При этом в ближайшее время стоит ожидать усиления контроля за оборотом оружия. В частности, речь может идти о наделении Росгвардии дополнительными полномочиями по проверке охранных предприятий.

Кроме того, изменения могут коснуться и правового статуса оружия, предназначенного для стрельбы холостыми патронами.

Могут появиться новации, связанные с так называемым выхолощенным оружием, потому что сегодня его правовой статус до конца не понятен, передает агентство.

Напомним, широкое обсуждение вопроса о повышении минимального возраста приобретения оружия началось после массового расстрела студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа.

Совершивший нападение 18-летний студент учебного заведения перед этим окончил официальные курсы обучения стрельбе и получил право на использование оружия.