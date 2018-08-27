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Эрдоган решил закупать в России системы ПВО назло США

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© Михаил Метцель/ТАСС

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-500 после завершения сделки по приобретению российских систем ПВО предыдущего поколения С-400.

«Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500», — передает слова Эрдогана ФАН.

Турецкий лидер подчеркнул, что «тема с С-400 уже завершена», и Турция «ни в коем случае не откажется от нее». 

О своей приверженности соглашению с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400 Эрдоган последний раз публично заявлял в феврале 2019 года, по пути с сочинского саммита Турции, Ирана и РФ. «Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали», — заявил тогда турецкий лидер.

Напомним, Россия и Турция подписали совместное соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов летом 2017 года. После этого Вашингтон стал оказывать на Турцию давление с целью заставить отказаться от закупки российских вооружений.

Одним из основных «аргументов» американцев в этом споре является запрет на поставки в Турцию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II. Конгресс США заблокировал поставку F-35 Турции невзирая на то, что Анкара вложила 175 миллионов в разработку этих истребителей и являлась одной из основных стран — партнеров программы. Другим инструментом давления на Анкару остаются американские санкции.

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