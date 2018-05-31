В ДТП с автобусом в Ленобласти погибла женщина

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Волховском районе Ленинградской области один человек погиб и 14 пострадали.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД, погибла 53-летняя пассажирка автомобиля «Рено», водители машины и автобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, различные травмы получили еще три пассажира легкового автомобиля и девять пассажиров автобуса, в том числе 16-летняя девочка.

ДТП произошло около 11 часов утра на 118 километре трассы «Кола». Столкнулись автомобиль «Рено» и рейсовый автобус, двигавшиеся во встречном направлении. В результате столкновения автобус изменил траекторию движения и врезался в несколько припаркованных на обочине машин.

Как передает «Интерфакс», пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила со ссылкой на управление по транспорту, что автобус работал как рейсовый нелегально.