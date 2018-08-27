Брошенные в столичных аэропортах самолеты «Трансаэро» отказались покупать

Назначенный на 4 марта аукцион по продаже брошенных в аэропортах Внуково и Домодедово самолетов авиакомпании «Трансаэро» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Об этом объявлено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), информирует «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщал ранее «Интерфакс», на продажу были выставлены находящиеся во Внуково Boeing-767−200 и Boeing-737−300, а также находящийся в Домодедово Boeing-737−300.

Начальная стоимость четырех лотов составляла 500,5 млн рублей.

Поскольку покупателей не нашлось, на 15 апреля были назначены повторные торги. При этом общая стоимость лотов снизилась до 450 млн рублей.

По данным агентства, в октябре прошлого года не состоялся объявленный «Трансаэро» аукцион, на который были выставлены 17 двигателей дальнемагистральных Boeing-747, простаивающих в «Домодедово», на аэродроме Брантингтхорп в Великобритании и нескольких складах в Сингапуре и Москве. Начальная цена лота составляла 149 млн рублей. Однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися.

Финансовые трудности у одной из крупнейших авиакомпаний России начались в 2015 году, когда перевозчик приостановил выполнение полетов из-за образовавшейся кредитной задолженности объемом в 250 миллиардов рублей. В декабре того же года Арбитражный суд Петербурга запустил процедуру банкротства компании.

В конце января 2019 года Следственный комитет РФ добился погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками «Трансаэро». В общей сложности представители признанного банкротом авиапредприятия выплатили 625 миллионов рублей.