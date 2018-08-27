Женщина умерла после ночи с осужденным в бурятской колонии

После ночи, проведенной на свидании с осужденным в исправительной колонии в Бурятии, умерла молодая женщина.

Тело 31-летней женщины было обнаружено утром 5 марта в комнате для длительных свиданий, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По информации ведомства, в понедельник, 4 марта, к осужденному приехала сожительница. Предполагалось, что их свидание продлится трое суток.

Утром у женщины начались судороги, после чего она скончалась, не дождавшись врача.

Поскольку на теле не было обнаружено никаких повреждений, причиной смерти могло стать заболевание, обострившееся из-за переживаний, связанных со свиданием, отметили в следственном управлении.

Для установления точной причины смерти женщины назначены экспертизы. Проводится доследственная проверка.