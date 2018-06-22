Суд рассматривает дело об избиении семьи Дудя

В московском суде началось рассмотрение дело в отношении Юлии Дудь, якобы организовавшей нападение на свекровь и бывшего мужа с помощью ее отца Геннадия и его охранников, сообщает паблик Mash.

На родственников известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя напали еще в октябре прошлого года.

Его 62-летняя мать Анна Степановна и старший брат Игорь (ему 39) подали заявление в полицию, в котором рассказали о том, что во время прогулки около дома на них напала группа мужчин. По их словам, одним из нападавших был отец жены Игоря Дудя, с которой тот находится на стадии развода. Вся проблема в том, что их общий 9-летний сын вот уже несколько месяцев живет с отцом, а не с матерью.

«В заявлении говорилось, что мужчина вышел из дома с сыном и матерью, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. — Внезапно из стоявшей у подъезда машины вышли несколько мужчин. Тесть Игоря Дудя якобы попытался затащить ребенка в машину. А Игорь кинулся его отбивать».

Однако отцу 9-летнего мальчика все-таки удалось взять его на руки и вернуться в подъезд. В потасовке Анна Степановна и Игорь Дудь получили некоторые повреждения.

Юлия Дудь утверждает, что ее насильно разлучили с сыном.

По информации паблика Mash, Игорь Дудь пришел в суд с несколькими свидетелями, которые готовы подтвердить, что в то утро Юлия несколько раз его ударила. Уточняется, что все свидетели — сотрудники военного научно-исследовательского института.

В данный момент в суде рассматривается уголовное дело по статье «Побои».

Юрий Дудь пока не дал своих комментариев по этому поводу.

Как отмечает kp.ru, отец Юлии Дудь — крупный бизнесмен, а отец Юрия Дудя — доктор военных наук, профессор военной кафедры МГТУ имени Баумана, автор нескольких книг по военной науке. Мать, Анна Степановна, преподает химию в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Юность Москвы».