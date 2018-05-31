Пермские студенты сняли вирусное поздравление к 8 Марта

Студенты Пермского государственного университета сняли неоднозначное видеопоздравление для однокурсниц. Свое творение молодые люди приурочили к празднованию Международного женского дня.

На видео упражняющиеся в остроумии студенты обыграли главные стереотипы, связанные с надвигающимся красным днем календаря.

На данный момент видеозапись уже посмотрели несколько тысяч человек.

Как объяснил изданию «В курсе.ру» один из авторов поздравления, свой ролик они изначально планировали снять в учебных аудиториях вуза. Однако по счастливому стечению обстоятельств такой возможности им не представилось.

Мы рассчитывали, что у нас будет аудитория в университете, и кадры выглядели гораздо лучше, но, к сожалению, все аудитории были заняты, и нам пришлось снимать все в общежитии. У нас было очень мало времени, потому что подарок мы хотели вручить 6-го числа (7-го мы не учимся), и все съемки и монтаж делались за один день, точнее день и ночь. Хотелось порадовать девочек с самого утра, — рассказал молодой человек по имени Александр.

Напомним, примерно год назад широкий общественный резонанс вызвал похожий видеоролик, снятый курсантами Ульяновского института гражданской авиации. Несмотря на многочисленные призывы отчислить молодых креативщиков, руководство учебного заведения ограничилось выговором в их адрес.

Чуть позже своими танцевальными талантами щегольнули молодые украинские пограничницы.