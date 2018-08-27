Глухонемые близняшки-модели рассказали о своей счастливой жизни

Сёстры-близняшки Гермон и Герода Берхане (Hermon and Heroda Berhane) родились в государстве Эритрея, в восточной Африке. Их страна была разрушена гражданской войной, и семья бежала оттуда в 80-х годах. Девочки говорят, что помнят взрывы, выстрелы и крики и помнят, как их прятали в подвалах, чтобы защитить от бомбёжек. А ещё сёстры вспоминают, что слышали пение птиц и шелест листьев до того, как внезапно оглохли в возрасте 7 лет.

По какой причине красавицы-близняшки лишились слуха и дара речи, так и осталось неизвестным. Родители возили сестёр по всевозможным докторам из разных стран, но никто не смог им помочь. Девочкам пришлось изучить язык жестов и научиться заново жить в этом мире. Гермон и Герода говорят, что с потерей слуха и речи, у них обострились другие чувства: обоняние, осязание и вкус.

После побега из родной страны родители с близнецами пожили в США, а потом переехали в Великобританию. Когда девушки подросли, то стали работать моделями и актрисами. В 2015 году Гермон и Герода завели блог «Being_Her», в которой рассказывают о жизни глухонемых, о работе в нетолерантной модельной среде и о том, как любить себя, несмотря ни на что.

«Быть глухонемым — сложно, но быть напуганным и неуверенным— настоящая преграда на пути к цели. Нам нравится быть не такими, как все, и рушить барьеры. Наша индивидуальность очень важна для нас. Не будь мы глухонемыми — мы не стали бы теми, кем являемся сейчас. Мы гордимся собой, и наша глухота — часть нашей жизни», — говорят 36-летние красавицы-близняшки и считают своей миссией — внушить веру в себя инвалидам, людям, победившим рак и пострадавшим из-за травли окружающих.

Глядя на фотографии длинноногих улыбчивых красавиц, легко верится, что эти девушки счастливы. Но этому предшествовал долгий и тернистый путь. В своём Instagram-аккаунте сёстры рассказывают о моде, стиле, красоте и часто делятся историями из своей жизни и настаивают на том, что любовь к себе и принятие со всеми особенностями — и есть секрет счастья.

«Главное, чтобы глухим не было ваше сердце!», — часто повторяют две сестры и всей своей жизнью показывают, что можно быть счастливым с любыми особенностями. Главное любить себя и верить в свою уникальность.

А у вас есть знакомые глухонемые? Как вы с ними общаетесь? Что думаете об этой истории?

