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Мошенники перевыпустили сим-карту москвича ради кражи паблика в «ОК»

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© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Владелец паблика «Дачники» в социальной сети «Одноклассники» Алексей Филиппов потерял контроль над своим ресурсом из-за мошенников, сумевших перевыпустить его сим-карту. На днях мужчина написал заявление в полицию, сообщает издание «СНЕГ.TV».

По словам пострадавшего, у похищенного сообщества было около 890 тысяч подписчиков. Стоимость своего «детища» Алексей Филиппов оценил в аналогичную сумму — 890 тысяч рублей.

Кроме того, как следует из его заявления, в руки мошенников попали еще 12 тысяч виртуальных рублей, находившихся на балансе паблика.

В данный момент администрация «Одноклассников» временно заблокировала сообщество по просьбе Алексея, однако для восстановления электронного ресурса с мужчины требуют документальные подтверждения его правоты.

Между тем компания МТС, которая обслуживает похищенный номер, не спешит разбираться в данной ситуации. Так, оператор службы поддержки сообщил Алексею, что на решение его вопроса может уйти до 30 дней.

Как отмечает сам пострадавший, три месяца назад с ним уже происходила похожая ситуация. Решить ее тогда удалось путем переговоров с «Одноклассниками», не дожидаясь торжества мобильной справедливости.

Как пояснили в пресс-службе МТС в ответ на запрос издания, личные данные заявителя действительно могут находиться в руках мошенников.

Сейчас оператор выясняет причины случившегося.

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