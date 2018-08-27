Видео: матерящийся педагог сообщила школьникам, что у нее два образования
- 06 марта 2019, 11:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Томске ученики 10 класса школы-интерната для слабослышащих записали видео на уроке биологии, во время которого учительница, общаясь с кем-то по телефону, использует ненормативную лексику.
Видимо, педагог предположила, что в интернате, где у детей проблемы со слухом, можно не смущаясь материться.
На кадрах запечатлено, как учительница отправляет школьника за журналом и при этом разговаривает по телефону.
Кроме того, на видео зафиксирован разговор педагога учеником, который спросил, почему она преподает сразу пять предметов.
В ответ женщина высокомерно заявила, что у нее два высших образования, поэтому она может вести уроки по любым дисциплинам.
Педагог пояснила, что «выше моего нету» образования.
Директор школы-интерната рассказала порталу tomsk.ru, что этот ролик увидела в интернете только сегодня, хотя снят он был еще осенью.
Руководитель учебного учреждения сообщила, что информация передана в департамент общего образования Томской области, где будет приниматься решение о развитии ситуации и реакции со стороны властей.
Ранее сообщалось, что в том же Томске, только в другой школе, обматерившему ученика учителю физкультуры грозит наказание.
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