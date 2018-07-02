Мультимиллионер пообещал 300 тысяч долларов будущему жениху дочери

58-летний Арнор Родтон (Arnon Rodthong) живёт в провинции Чумпхон на юге Таиланда, у него двое сыновей, одна дочь, огромная ферма по выращиванию дуриана и многомиллионное состояние. Недавно отец объявил, что заплатит 10 миллионов тайских батов, а это более 20 миллионов рублей или 300 тысяч долларов, тому, кто решит жениться на его 26-летней дочке. Циники, наверное, подумали, что девушка настолько некрасивая, что желающих завладеть её рукой и сердцем вообще нет. Однако, это не так: Карнсита (Karnsita) — красавица и умница.

Русские сказки, где царь обещает жениху руку дочери и пол-царства в придачу, воплотились в жизнь в азиатской стране. Тайский мультимиллионер так переживает за будущее дочки, что решил взять дело в свои руки: «Я хочу, чтобы кто-то заботился о моём бизнесе и развивал его. Мне не нужен какой-то особенный человек со степенью бакалавра, магистра или доктора. Я хочу, чтобы мужчина усердно работал и сделал мою дочку счастливой», — рассказал будущий тесть изданию LadBible.

Богатый папа пообещал подарить будущему мужу свой бизнес, который оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов, а также избавить достойного кандидата от обязательной для тайских женихов выплаты крупного выкупа семье невесты.

Интересно, что 26-летняя Карнсита вполне имеет все шансы выйти замуж самостоятельно и без отцовской помощи. Девушка привлекательна, образованна, свободно говорит на тайском и английском языках и пользуется успехом у мужчин. Но замуж до этого времени не торопилась.

Кстати, сама Карнсита узнала об отцовской идее от друзей и весьма удивилась, но спорить не стала: «Я действительно всё ещё одна. И если я должна срочно выйти замуж, я хочу, чтобы это был хороший и заботливый мужчина, который будет любить свою семью», — прокомментировала девушка инициативу папы. Также богатая наследница отметила, что собирается сделать себе пластическую операцию, и будущему жениху не стоит надеяться на получение всего состояния в единоличное пользование.

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