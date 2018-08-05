10+ остроумных комиксов без слов, которые удивят вас своей концовкой

Два друга-художника Chow Hon Lam (Chow Hon Lam) и Роуи Ли (Roey Li) уже много лет создают милые забавные комиксы про двух приятелях — Ту и Теде (Tu and Ted). Иногда к ним присоединяется котёнок Джампи, вместе с которым они попадают в разные смешные ситуации. Иллюстраторы уверены, что хорошие комиксы должны без слов доносить юмористический посыл, а ещё иметь неожиданную концовку: «Современные люди в суете часто забывают улыбаться. Мы рисуем эти комиксы, чтобы вы вспомнили, что жизнь прекрасна, а улыбка — лучшее лекарство от всех неурядиц». Своё творчество художники выкладывают в Instagram, где за ними следят уже более 10 тысяч подписчиков.

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Понравились вам эти юмористические комиксы?