Взрывные устройства обнаружены в лондонских аэропортах

В аэропортах Хитроу и Сити в Лондоне, а также на вокзале Ватерлоо обнаружены самодельные взрывные устройства.

Скотланд-Ярд объявил о начале расследования, сообщает Sky News.

По данным телеканала, днем 5 марта были доставлены три подозрительные посылки. Это были белые почтовые пакеты формата A4, в которых находились желтые cвертки. Именно в них и оказались маленькие взрывные устройства.

Полицейские склоняются к тому, чтобы связать между собой появление этих посылок, однако мотивы отправителей пока неясны.