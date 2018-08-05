Взрывные устройства обнаружены в лондонских аэропортах
- 05 марта 2019, 20:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропортах Хитроу и Сити в Лондоне, а также на вокзале Ватерлоо обнаружены самодельные взрывные устройства.
Скотланд-Ярд объявил о начале расследования, сообщает Sky News.
По данным телеканала, днем 5 марта были доставлены три подозрительные посылки. Это были белые почтовые пакеты формата A4, в которых находились желтые cвертки. Именно в них и оказались маленькие взрывные устройства.
Полицейские склоняются к тому, чтобы связать между собой появление этих посылок, однако мотивы отправителей пока неясны.
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