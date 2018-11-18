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СМИ: посольство РФ в Чехии сдает предназначенные для дипломатов квартиры

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© Игорь Шамшин/ТАСС

Около двухсот квартир в четырех домах в Праге, находящихся под управлением посольства РФ, сдаются третьим лицам за наличные, утверждает чешское издание Denikn.

Согласно записям в реестре, эти здания принадлежат чешскому государству, однако используются российской дипмиссией на основании договоренностей, заключенных еще ЧССР до Бархатной революции.

Изначально предполагалось, что в этих домах должны жить дипломаты, но Россия может использовать эти помещения на свое усмотрение, отмечает Denikn.

По его данным, в настоящее время этим имуществом распоряжается ФГУП «Госзагрансобственность».

Жильцы упомянутых квартир рассказали изданию, что не заключали договор аренды с посольством РФ, а за жилье платят наличными. При этом отмечается, что все квартиросъемщики обладают российскими паспортами.

Чешские журналисты считают, что сложившаяся ситуация нарушает Венскую конвенцию о дипотношениях, а российское посольство сдает жилье в аренду третьим лицам незаконно.

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