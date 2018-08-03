найти ×
   
  • USD 0.00
    65.80
  • EUR -0.24
    74.51
СохранитьСохранено0
×

012794

На Украине по политическим мотивам задержали 36 крымчан

Small default

© pixabay.com

Уполномоченный по правам человека Крыма Людмила Лубина заявила, что на Украине по политическим мотивам задержано 36 граждан России, являющихся жителями полуострова, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен назвала это «вопиющим нарушением прав человека».

«Этот список поражает», — приводит агентство слова Лубиной, сказанные во время заседания президиума крымского парламента.

Уполномоченный отметила, что в список попали крымские депутаты различных уровней, чиновники, представители общественных организаций и народного ополчения, военнослужащие.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 16:11

    Я не понимаю, какого они поперлись на Украину? Они не понимали, что рискуют? Теперь выковыривай их оттуда.

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
5017675читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна
5421172читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

29513881читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

7031786читать позжечитаю позже