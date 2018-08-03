На Украине по политическим мотивам задержали 36 крымчан

Уполномоченный по правам человека Крыма Людмила Лубина заявила, что на Украине по политическим мотивам задержано 36 граждан России, являющихся жителями полуострова, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен назвала это «вопиющим нарушением прав человека».

«Этот список поражает», — приводит агентство слова Лубиной, сказанные во время заседания президиума крымского парламента.

Уполномоченный отметила, что в список попали крымские депутаты различных уровней, чиновники, представители общественных организаций и народного ополчения, военнослужащие.