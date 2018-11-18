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«Тотальный диктант» в Эстонии пройдет без участия российских чиновников

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Мэр эстонской столицы Таави Аас заявил, что оргкомитет акции «Тотальный диктант» в Таллине не намерен привлекать российских чиновников, сообщает ТАСС.

По его словам, организацией мероприятия занимаются десятки филологов русского языка из Таллинского университета и столичных школ, а также сотни добровольцев.

Мероприятие поддерживает город Таллин. Представителей российской стороны в команде организаторов „Тотального диктанта“ в Таллине нет, — приводит агентство слова градоначальника.

Ранее лидеры фракции «Отечество» в городском собрании эстонской столицы заявили, что акция «Тотальный диктант» является политизированной, так как изначально возникла в России.

«Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он был проведен в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета.

В 2018 году диктант написали около 230 тысяч человек в 76 странах мира.

В 2019 году акция будет проведена 13 апреля, ее столицей на этот раз станет Таллин.

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